Кухни на заказ от компании «RuMebel24»

Оказавшись в современном мебельном магазине в Москве, можно растеряться от калейдоскопа доступных цветов, материалов и стилистик кухонных гарнитуров. При этом не всегда есть гарантия, что даже в самом большом престижном салоне найдется вариант, который на 100% удовлетворит ваши ожидания по цене и качеству.

Поставщик RuMebel24 предлагает качественно новый подход к меблировке кухни. Вы сами можете сыграть роль дизайнера, скорректировав типовые проекты согласно своим пожеланиям и особенностям помещения. Заказать кухню по индивидуальным размерам довольно просто. К вашим услугам консультации специалистов и хороший выбор опций, с помощью которых вы сможете сконструировать и купить мебельный гарнитур мечты.

Преимущества такого выбора очевидны. Он будет изготовлен из экологически-безопасных материалов на современном оборудовании по всем стандартам, доставлен домой и собран опытными мастерами, которые дадут гарантию на работы и основной срок службы. И всё это – быстро и недорого, потому что сотрудничество заказчика с прямым владельцем производственных мощностей не предполагает задержек и наценок.

Кухни на заказ по индивидуальным размерам и проектам

Если вы еще ни разу не работали с производителем напрямую и не заказывали изготовление мебели под ключ по каталогу, удобство нашего сервиса и перечень услуг вас точно порадует. У нас даже новички смогут приобрести дешевую кухню с отличными характеристиками благодаря квалифицированным консультациям профессионалов.

Первым делом мы проводим обсуждение основных параметров будущего проекта, от которых будет зависеть его стоимость и сроки реализации.

Вы ознакомитесь с каталогом готовых моделей и сможете определить стиль, материалы и оттенки фасадов, виды комплектующих. В ассортименте масса вариантов, начиная от модерна или классики патиной , заканчивая современными моделями с фотопечатью и отделкой из пластика МДФ или эмали

Следующий этап – взятие замеров. Вызов мастера при заказе кухни бесплатный. Специалист приедет к вам на дом, измерит площадь помещения и его параметры, даст рекомендации по планировке и расстановке бытовой техники. Он поможет сделать кухонную мебель высокофункциональной, практичной и удобной в эксплуатации.

Далее нужно будет внести минимальную предоплату, и мы начнем подготовку проекта. Дизайнеры разработают кухонную мебель согласно особенностям интерьера помещения. После его утверждения и быстрого согласования с вами мы приступим к производству мебели на нашей фабрике. В среднем, это занимает чуть больше недели, но не менее 5 рабочих дней.

Затем ваш заказ в разобранном виде будет доставлен по нужному адресу. Доставка реализуется по Москве и Московской области. Наши мастера поднимут его на этаж, осуществят сборку и монтаж конструкции, дав гарантию на произведенные работы.

Продажа осуществляется как онлайн, так и через фирменные салоны. Дополнительно можно в рассрочку или недорого по акции приобрести столы и стулья, а также весь ассортимент другой домашней обстановки. Добро пожаловать в мир мебели высокого качества!