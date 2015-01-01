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Кухни на заказ от компании «RuMebel24»

Оказавшись в современном мебельном магазине в Москве, можно растеряться от калейдоскопа доступных цветов, материалов и стилистик кухонных гарнитуров. При этом не всегда есть гарантия, что даже в самом большом престижном салоне найдется вариант, который на 100% удовлетворит ваши ожидания по цене и качеству.

Поставщик RuMebel24 предлагает качественно новый подход к меблировке кухни. Вы сами можете сыграть роль дизайнера, скорректировав типовые проекты согласно своим пожеланиям и особенностям помещения. Заказать кухню по индивидуальным размерам довольно просто. К вашим услугам консультации специалистов и хороший выбор опций, с помощью которых вы сможете сконструировать и купить мебельный гарнитур мечты.

Преимущества такого выбора очевидны. Он будет изготовлен из экологически-безопасных материалов на современном оборудовании по всем стандартам, доставлен домой и собран опытными мастерами, которые дадут гарантию на работы и основной срок службы. И всё это – быстро и недорого, потому что сотрудничество заказчика с прямым владельцем производственных мощностей не предполагает задержек и наценок.

Кухни на заказ по индивидуальным размерам и проектам

Если вы еще ни разу не работали с производителем напрямую и не заказывали изготовление мебели под ключ по каталогу, удобство нашего сервиса и перечень услуг вас точно порадует. У нас даже новички смогут приобрести дешевую кухню с отличными характеристиками благодаря квалифицированным консультациям профессионалов.

Первым делом мы проводим обсуждение основных параметров будущего проекта, от которых будет зависеть его стоимость и сроки реализации.

  • Вы ознакомитесь с каталогом готовых моделей и сможете определить стиль, материалы и оттенки фасадов, виды комплектующих. В ассортименте масса вариантов, начиная от модерна или классики с патиной, заканчивая современными моделями с фотопечатью и отделкой из пластика, МДФ или эмали.
  • Следующий этап – взятие замеров. Вызов мастера при заказе кухни бесплатный. Специалист приедет к вам на дом, измерит площадь помещения и его параметры, даст рекомендации по планировке и расстановке бытовой техники. Он поможет сделать кухонную мебель высокофункциональной, практичной и удобной в эксплуатации.
  • Далее нужно будет внести минимальную предоплату, и мы начнем подготовку проекта. Дизайнеры разработают кухонную мебель согласно особенностям интерьера помещения. После его утверждения и быстрого согласования с вами мы приступим к производству мебели на нашей фабрике. В среднем, это занимает чуть больше недели, но не менее 5 рабочих дней.
  • Затем ваш заказ в разобранном виде будет доставлен по нужному адресу. Доставка реализуется по Москве и Московской области. Наши мастера поднимут его на этаж, осуществят сборку и монтаж конструкции, дав гарантию на произведенные работы.

Продажа осуществляется как онлайн, так и через фирменные салоны. Дополнительно можно в рассрочку или недорого по акции приобрести столы и стулья, а также весь ассортимент другой домашней обстановки. Добро пожаловать в мир мебели высокого качества!

Почему наша мебель на заказ для Вас дешевле?
пример

Хорошая кухня с фасадами МДФ и пленкой ПВХ. Размер 4000мм.

Обычный мебельный салон
Срок изготовления: 1 мес.
01

Изготовление кухни

72000 руб.
02

Доставка от производителя

3000 руб.
03

Наценка посредника от 50%

36000 руб.
04

Аренда салона (издержки на 1 продажу)

8000 руб.
05

Стоимость рекламы на одну продажу

12000 руб.
06

Вызов замерщика

12000 руб.
Итого стоимость кухни для Вас:

133000 руб.

Как работает РуМебель24
Срок изготовления: 4-7 дней
01

Изготовление кухни

72000 руб.
02

Бесплатная доставка от производителя

03

Без наценки посредников

04

Аренда небольшого выставочного зала
(издержки на 1 продажу)

1500 руб.
05

Реклама в интернете
(издержки на 1 продажу)

4000 руб.
06

Вызов замерщика

Итого стоимость кухни для Вас:

77500 руб.

онлайн расчет вашей кухни
Шаг 1

Выберите форму кухни

1
2
3
4
Прямая
Г-образная левая
Г-образная правая
П-образная
ДАлЕЕ
Назад
Шаг 2

Введите размеры по стене

1
2
3
4
Сторона А (мм)
Сторона B (мм)
Сторона С (мм)
ДАлЕЕ
Назад
Шаг 3

Выберите параметры кухни

1
2
3
4
Материал фасадов:
Высота верхних шкафов:
Столешница:
ДАлЕЕ
Назад
Шаг 4

Результат

1
2
3
4
Ориентировочная стоимость кухни составит: 28 800 рублей.
Для более точного расчёта стоимости звоните по телефонам: 8 (495) 741-87-73; 8 (926) 109-84-57. Либо, оставьте номер телефона или адрес электронной почты в форме ниже, и наш оператор свяжется с вами.

Если у вас есть чертёж, приложите его:

сертификаты качества
Сертификат 1
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Сертификат 3
Сертификат 4
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Сертификат 6
Сертификат 7
Сертификат 8
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